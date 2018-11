Peter Stamm mit dem 11. Schweizer Buchpreis ausgezeichnet

"Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt" - mit diesem Roman hat der Autor Peter Stamm den Schweizer Buchpreis 2018 gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Sonntag im Rahmen des Literaturfestivals BuchBasel vor rund 400 Gästen verliehen. Dotiert ist der Schweizer Buchpreis in diesem Jahr mit 30.000 Franken (26.283,51 Euro); die vier weiteren Autoren in der engeren Auswahl erhalten jeweils 3.000 Franken.

Die Jury begründet ihren Entscheid: “Peter Stamm führt uns in ein virtuos konstruiertes Labyrinth, in dem wir uns glücklich verlieren.” Er habe einen vielschichtigen Doppelgängerroman geschrieben, in dem sich zwei Künstlerpaare spiegeln. In ihrer Laudatio strich Christine Richard laut Redetext hervor, Stamm habe ein Buch über die Kraft des Erinnerns geschrieben, des Erzählens der Wiederholung. “Andere Bücher haben eine Handlung. Hier ist die Handlung das Buch; nichts sonst.”

In seinem Roman “Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt” entfaltet der Schweizer Autor Peter Stamm, Jahrgang 1963, auf gerade einmal 156 Seiten ein Vexierspiel, das an eine der zentralen Fragen menschlichen Lebens rührt. Letztlich plädiert der Autor mit dem Roman für Akzeptanz und Gelassenheit gegenüber dem Leben.

In der engeren Auswahl für den Preis waren neben Peter Stamm Heinz Helle, Gianna Molinari, Vincenzo Todisco und Julia von Lucadou.