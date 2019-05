"Peter Pan" wird zum Volksopern-Ballett

Auf die Idee, ein Ballett zur bekannten Geschichte von "Peter Pan" zu kreieren, hatten Volksopern-Ballettmeisterin Vesna Orlic ihre Tänzer gebracht. "Ich habe hier einfach genau die richtigen Typen dafür", erzählt die Choreografin des am Samstag zur Uraufführung kommenden Stücks im APA-Interview.

“Das wichtigste in einem Stück für Kinder ist: Keine Minute Langeweile”, sagt Orlic. “Die Dramaturgie muss sehr klar sein, es muss ständig etwas passieren. Die Bösen sind vor allem komisch, und die Tänzer sind vor allem auch Schauspieler in jedem Detail.” Als verlorene Kinder von Nimmerland ist der Kinderchor der Volksoper für drei Nummern dabei.

Eineinhalb Jahre lang arbeitete Orlic an ihrem neuen Ballett. Sie habe schon lange etwas für Kinder machen wollen, und der Stoff “Peter Pan”, obwohl von der Geschichte her gut geeignet, hatte in Wien als Tanzstück gar keine Tradition. Die große Herausforderung war deshalb, geeignete Musik zu finden. Weil die Arbeit an der Szene, an der Dramaturgie und den Figuren schon weit gediehen war, bevor die Partitur feststand, stand der Schaffensprozess eigentlich Kopf. “Das haben wir aber sehr genossen, es war ein kreativer und experimentierfreudiger gemeinsamer Prozess.”