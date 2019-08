Peter Aufreiter arbeitet an Raffael-Schau in Urbino

Der designierte Direktor des Technischen Museums Wien, Peter Aufreiter, hat vor seinem Abschied aus der italienischen Stadt Urbino noch alle Hände voll zu tun. Als Direktor der Galleria Nazionale delle Marche arbeitet er am Veranstaltungsprogramm zum 500. Todestag des Renaissance-Künstlers Raffael (1483-1520).

"Die Ausstellung beleuchtet erstmals auf derart umfangreiche Weise die engen Beziehungen zwischen Raffael und einer Gruppe von in Urbino tätigen Künstlern, die ihn während seiner künstlerischen Entwicklung begleiteten", so Aufreiter. Bei der Schau werden zwei Meisterwerke Raffaels, die in der Galleria Nazionale delle Marche aufbewahrt sind - die Gemälde "La Muta" und "Die heilige Katharina von Alexandrien"- mit jenen von Künstlern wie Perugino, einem der wichtigsten Vertreter der Kunst in Umbrien, sowie des Hauptmeisters der Florentinischen Malerei-Schule Luca Signorelli verglichen.