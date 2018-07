Peter Alexanders Villa in Döbling abgerissen

Die Villa des verstorbenen Entertainers Peter Alexander ist abgerissen worden. Das Anwesen im Grünen in Wien-Döbling hatte Alexander bis zu seinem Tod 2011 als Refugium gedient. Seither stand das Gebäude, das 2015 verkauft wurde, leer.

Wie das ORF-Landesstudio berichtete, begannen die Abrissarbeiten am 18. Juni. Das Haus sei schon komplett abgetragen gewesen, als Ende Juni jener Teil der Bauordnungsnovelle in Kraft trat, der besagt, dass bei Häusern, die vor 1945 errichtet wurden, die Behörde prüfen muss, ob ein Gebäude erhaltenswert ist. Der Abriss sei also noch legal und bewilligungsfrei erfolgt.