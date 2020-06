Pétanque am Schlossplatz

Punkt 17 Uhr ging am vergangenen Mittwoch, dem 17. Juni 2020, nach der andauernden Regenperiode die Sonne am Schlossplatz auf – und die ersten motivierten Spieler waren bereits am Platz.

Gemeinsam mit dem Bocciaclub Hohenems wird heuer in Hohenems erstmals das beliebte französische Freizeitspiel „Pétanque“ am Schlossplatz gespielt.

Im Unterschied zu Boccia kann Pétanque am Schotterplatz mit Stahlkugeln gespielt werden. Daher bietet sich der Schlossplatz perfekt dafür an.

Für alle, die sich interessieren, mitmachen möchten oder einfach mal zuschauen wollen, an folgenden weiteren Terminen ist der Bocciaclub vor Ort:

• Freitag, 26. Juni 2020, ab 17 Uhr

• Mittwoch, 1. Juli 2020, ab 18 Uhr

• Freitag, 3. Juli 2020, ab 17 Uhr

• Mittwoch, 8. Juli 2020, ab 18 Uhr

Pétanque-Kugeln sind an den Spieltagen vorhanden. Genauere Informationen vor Ort. Natürlich kann jeder seine eigenen Kugeln mitbringen!