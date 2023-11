Pessimismus prägt Konjunkturerwartungen der Betriebe

Die Erwartungen der heimischen Unternehmen an die Konjunkturentwicklung sind weiterhin von Pessimismus geprägt. Allerdings hat sich die Stimmung im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht aufgehellt, wie aus dem Konjunkturtest des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervorgeht. Demnach notiert der Konjunkturklimaindex mit minus 7,9 Punkten (saisonbereinigt) um 0,5 Punkte höher als im Vormonat. Insbesondere die schwache Industriekonjunktur prägt das Bild.

Die heimische Wirtschaft ist zuletzt nach mehreren schwachen Quartalen in die Rezession gerutscht. Folgt man den Einschätzungen der Firmen, wird sich daran auch demnächst nichts ändern. So blieben die gesamtwirtschaftlichen Einschätzungen nahezu unverändert, verschlechtert haben sich die Beurteilungen aber in der Sachgütererzeugung (in der produzierenden Industrie und im Gewerbe). In diesem Bereich berichteten die Betriebe "per saldo weiter von rückläufigen Dynamiken bei der Produktionstätigkeit", wie das Wifo feststellt.