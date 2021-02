Perversionen

Der dreifache Glöckchenbiss 4) verursacht bei Wirrologen bald Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Dagegen erhält er nach Testung in der Apotheke KIJIMEA. Daraufhin sind die Schmerzen wie weg. Wie weg. Wie weg. Mit dem Test geht er zum Friseur und lässt sich, wie es jetzt alle Regirrenden tun, die Haare schneiden. Die Frisörin meint es gut, mit dem Wirrologen aber nicht, und schneidet ihm in einem Anflug hygienhämischer Sauberkeit gleich den Kopf ab. ZAP.

Der kopflose Wirrologe wird in das Notspital gebracht. Dort sind zwar Betten leer, aber pandämisch vorbestellt, sodass er gleich der hygienischen Kadaverentsorgung zugeführt wird. Selbstverständlich wird er, der Kurz Sauberkeit wegen „nicht an, nicht mit und nicht in Zusammenhang“ von der Statistik gezählt und kommt noch am selben Tag als Zahl und Kurve im TV. MAU.