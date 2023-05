Personalnot bei der Polizei - Das soll Abhilfe schaffen

Das Innenministerium will in Zukunft Polizeischülern ein Klimaticket erstatten. Dies sei Teil eines Maßnahmenpakets, um das Recruiting anzukurbeln, hieß es aus dem Ministerium.

Die Gewerkschaft FSG übte Kritik. "Unserem Antrag wurde jetzt zumindest teilweise entsprochen", so FSG-Chef Hermann Greylinger. Besser wäre es jedoch gewesen, die Maßnahme auf alle Polizistinnen und Polizisten auszuweiten, so der Tenor der roten Personalvertreter.

Klimaticket für Polizeischüler

Konkret erhalten österreichweit alle Polizeischülerinnen- und -schüler während der zweijährigen Grundausbildung das Klimaticket vom Ministerium bezahlt. Das gelte auch für Verwaltungspraktikantinnen- und -praktikanten sowie Lehrlinge. "Die Regelung wird im Sommer 2023 in Kraft treten", so Sprecher Markus Haindl.

Führerschein wird bezahlt

Darüber hinaus sollen zukünftige Exekutivbedienstete die Kosten des Führerscheins während der Ausbildung ersetzt bekommen. "Voraussetzung ist der positive Abschluss der Grundausbildung", so Haindl. Dann werden die Kosten laut Angaben des Ministeriums bis zu einem Maximalbetrag von 1.400 Euro ersetzt. Der Führerschein müsse dann bis zum sechsten Ausbildungsmonat nachgewiesen werden. Bisher war der Führerschein eine Voraussetzung vor der Aufnahme in den Polizeidienst.

Prämie für Anwerbung

Wird der Aufnahmetest leichter?

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass das Innenministerium beim Recruiting und der Attraktivierung des Berufs nachschärfen wolle. Das Ressort bestätigte Ende April, dass ein Maßnahmenpaket geplant sei. "Die Neuerungen umfassen einerseits Maßnahmen zur Ansprache von Bewerbern und Bewerberinnen, die Attraktivierung der Candidate Experience und Attraktivierung des Berufes sowie Investitionen in die Mitarbeiterbindung", sagte ein Sprecher damals gegenüber der APA. So sei unter anderem eine Herabsetzung der Aufnahmekriterien beim Sportteil des Auswahlverfahrens oder eine Wiederholungsmöglichkeit bei negativem Prüfungsergebnis während der Polizeischule denkbar. "Die Punkte befinden sich derzeit noch in Planung und Überprüfung im Hinblick auf Art, Zeit und Form der Umsetzbarkeit", so der Sprecher. Eine Umsetzung sei in diesem Jahr geplant.