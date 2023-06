Personalmangel auf den Hütten

Andreas Schmidt klärt über die Problematiken auf.

Seit Jahren ist es schwierig, Pächter auf den acht Schutzhütten in Vorarlberg des Alpenvereins zu finden. "Wir haben heuer nur für eine Hütte einen neuen Pächter gebraucht", erläutert Andreas Schmidt, Obmann des Alpenvereins Vorarlberg. Dennoch würde es weniger Bewerber im Gegensatz zu früher geben. Dabei muss sich ein Hüttenpächter um einiges kümmern. "Es fängt an beim Bedienen der Gäste, der Wasser- und Abwasserversorgung. Auch frische Lebensmittel müssen täglich zu Fuß getragen werden." Auch wenn der Job einiges von einem fordert, ist dies nicht das Problem. "Die größte Schwierigkeit ist das Personal zu finden, um die Hütte betreiben zu können", sagt Schmidt in der Sendung Vorarlberg LIVE.