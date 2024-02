Personallücken in Wiens Spitälern laut Wigev nur temporär

Die Wiener Ärztekammer hat im vergangenen Jahr wiederholt die zu hohe Arbeitsbelastung der Spitalsärzte kritisiert. Geht es nach dem für die städtischen Krankenhäuser zuständigen Wiener Gesundheitsverbund, ist man beim Personal allerdings grundsätzlich gut aufgestellt: Bei den Ärzten seien 93 Prozent der Stellen besetzt, "unser Thema im Unternehmen ist wirklich temporär", betonte Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Probleme gebe es in bestimmten Mangelfächern wie der Anästhesie oder Pathologie und auch das etwa dann, wenn sich an einem Standort Pensionierungen und Abgänge häufen und Junge dann wegen der gestiegenen Anforderungen lieber andernorts arbeiten. Auch beim Pflegepersonal ist der Besetzungsgrad mit 92 Prozent laut Wigev hoch, schwierig sei es in einzelnen Bereichen wie der anspruchsvollen OP-Pflege. Über das gesamte Unternehmen gebe es eine Fluktuation von fünf bis sieben Prozent, im AKH seien derzeit zehn Prozent der Betten wegen Personalmangels gesperrt.