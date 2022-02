Personalkosten in Regierung erreichten Rekordhöhe

In der Bundesregierung sind im Vorjahr Personalkosten von fast 39 Millionen Euro angefallen. Das hat die SPÖ aus Anfrage-Beantwortungen der einzelnen Ressorts errechnet. Das würde einen Anstieg von gut sechs Millionen gegenüber 2020 und von mehr als 7,5 Jahren gegenüber 2018, als Türkis-Blau regierte, bedeuten. SP-Mandatar Philip Kucher spricht von einer "nie da gewesenen Kostenexplosion" und meint, die ÖVP halte die Republik für einen Selbstbedienungsladen.

In diesen Kosten sind neben den Kabinetten auch Stabstellen, Generalsekretärbüros und "Think Tanks" umfasst. Schaut man nur den Personenstand der Kabinette an, wurde im Vorjahr mit 257 ebenfalls ein Höchststand erreicht. Unter Türkis-Blau waren es 220.