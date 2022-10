Personale von Samuel Fosso in Salzburger Museum der Moderne

Mit der ersten Personale von Samuel Fosso setzt das Salzburger Museum der Moderne seinen Weg fort, den Blick des Publikums über das westliche Kunstschaffen hinaus auf andere Kontinente zu weiten. Der 1962 in Kamerun geborene Fosso gehöre zu den renommiertesten Stimmen der zeitgenössischen Fotografie Afrikas, sagte Kurator Jürgen Tabor am Freitag bei der Präsentation der umfassenden Werkschau, die bis 10. April 2023 im Museum der Moderne auf dem Mönchsberg zu sehen ist.

Das Selbstporträt ist eine zentrale Säule der Arbeit von Fosso, der schon im Alter von 13 Jahren ein Studio für Porträtfotografie in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik eröffnete. Er hatte als Kind mehrere Jahre bei seinen Großeltern in einem Dorf in Nigeria gelebt. Nach dem Biafra-Krieg musste er zu seinem Onkel nach Bangui ziehen. Der Großmutter, die sich Sorgen um den Enkel machte, schickte er nach typischen Magazinszenen der 1970er-Jahre inszenierte Selbstporträts in Schwarz-Weiß, um ihr zu zeigen, dass es ihm gut gehe, erzählte der Künstler. Untertags fotografierte er seine Kunden, abends inszenierte er seine privaten Bilder, die erstmals 1994 bei der Bamako Encounters - African Biennial of Photography gezeigt wurden.