Personalabbau macht auch Nicht-Gekündigte krank

Personalabbau in einem Unternehmen macht den verbleibenden Beschäftigten gesundheitlich zu schaffen. Das dokumentiert eine neue Studie dreier Ökonomen der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Innerhalb von eineinhalb Jahren nach dem Abbau gab es 2,4 Prozent mehr Medikamentenverschreibungen und 12,4 Prozent mehr Krankenhaustage im Quartal unter dem verbleibenden Personal.

Alexander Ahammer untersuchte die Effekte mit seinen Kollegen vom VWL-Institut anhand von - anonymisierten - Daten der Sozialversicherung in oberösterreichischen Unternehmen, in denen zwischen 1998 und 2014 ein Personalabbau stattfand. In kleineren Betrieben hieß das fünf Personen, in größeren fünf Prozent des Personals oder 30 Leute - sei es durch Kündigungen oder Entlassungen. So identifizierten sie 43.000 betroffene Arbeitnehmer und verglichen deren Gesundheitsdaten mit Kontrollgruppen, die keinen oder noch keinen Personalabbau erlebt hatten.