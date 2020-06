Persönlichkeitsbildung gegen Rassismus bei Polizei

Laut dem Ausbildungszentrum der Polizei in Feldkirch spielt das Thema Grund- und Menschenrechte seit langer Zeit eine wichtige Rolle.

Auslöser der aktuellen Rassismus-Debatte war der Tod von George Floyd in den USA durch Polizisten. Die Polizei soll Grund- und Menschenrechte schützen, aber nicht nur die Polizeigewalt in den USA, auch die strikten Kontrollen der Bevölkerung während des Lockdowns stehen auf dem Prüfstand.

Menschenrechte am Lehrplan

Bei der Polizei stelle man sich schon lange dem Thema Grund- und Menschenrechte heißt es im Ausbildungszentrum der Polizei in Feldkirch. In den unterschiedlichsten Lehrgegenständen sei das Thema Bestandteil, so Thomas Hopfner, Leiter des Polizeiausbildungszentrums Feldkirch. Es gebe sogar einen eigenen Lehrgegenstand dazu, wie der ORF Vorarlberg berichtet.