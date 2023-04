Persönliche Assistenz auch für autistische Schüler

Österreich diskriminiert aufgrund der Einschränkung von persönlicher Assistenz auf Schüler mit körperlicher Behinderung bzw. eine bestimmte Pflegestufe andere Kinder und Jugendliche. Das hat das Handelsgericht Wien nach einer Verbandsklage erstinstanzlich entschieden. Konkret stellte es eine Diskriminierung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz fest - Assistenzen werden etwa nicht bei Autismus-Spektrum-Störungen genehmigt. Das Bildungsministerium will das nun ändern.

Der Klagsverband argumentierte in seiner Klage, dass im Gegensatz zu Schülern mit körperlicher Behinderung viele Kinder und Jugendliche mit anderen Behinderungen - darunter solche im Autismus-Spektrum oder mit Sinnesbehinderung - keinen Zugang zu Schulbildung an Bundesschulen (v.a. AHS, BHS) haben, weil ihnen die dafür nötige persönliche Assistenz nicht zur Verfügung gestellt wird. Deshalb müssten sie oft etwa auf eine Sonderschule ausweichen. Grundlage für eine Entscheidung über die Gewährung ist ein Rundschreiben des Bildungsministeriums: In diesem wird festgehalten, dass nur Schülerinnen und Schüler mit körperlicher Behinderung ab Pflegestufe 5 (in Ausnahmefällen ab Pflegestufe 3) Unterstützung durch persönliche Assistenz während des Unterrichts erhalten können.