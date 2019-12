Perfektes Silvester-Wetter

Die ZAMG sagt für den Jahreswechsel traumhaftes Wetter voraus. Besonders erfreulich: Die Silvesternacht sollte im ganzen Land klar und wolkenlos sein.

Prognose für letzten Tag des Jahres

Nach einer wolkigen Nacht verläuft der Silvestertag bald wieder sonnig. Tagsüber ziehen einige Schleierwolken durch, die die Sonne aber nicht beeinträchtigen. Es bleibt höchstwahrscheinlich nebelfrei in Vorarlberg. Die Inversionslage mit milderer Luft an den Hängen als im Tal bleibt bestehen. Tiefstwerte: in den Tallagen -6 bis -2 Grad, knappe Plusgrade in Hanglagen ab etwa 800m aufwärts, Höchstwerte: 3 bis +9 Grad. Meist klare Neujahrsnacht, am ehesten bildet sich über Nacht am Bodensee Nebel. Sonst sollte der Himmel klar bleiben.