Perfektes DTM-Wochenende für Rast auf Nürburgring - Eng 8.

Der deutsche Audi-Pilot Rene Rast hat am Sonntag auch das zweite Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Nürburgring von der Pole Position aus gewonnen. Eine solche Leistung mit dem Maximum von 56 Punkten hatte es davor noch nie gegeben. Der Salzburger Philipp Eng wurde in seinem BMW Achter, der Tiroler Lucas Auer schied aus.

Der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger hatte von Position fünf aus einen hervorragenden Start erwischt und griff den führenden Rast an. Wenig später wurde er aber von BMW-Pilot Timo Glock in einer Kurve seitlich angefahren und musste sich nach einen Dreher wie der Deutsche im hinteren Teil des Feldes wieder einreihen. Letztlich musste Auer seinen Mercedes vorzeitig abstellen. Der von Startplatz drei gestartete Eng fiel schon in der ersten Runde zurück, womit ein Podestplatz früh außer Reichweite war.