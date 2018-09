Perfekter Einstand

Die Indians ziehen ins Finale der Staatsmeisterschaft ein.

Die ersten Spiele auf dem neuen Baseballplatz sollten vor der Traumkulisse zum Spektakel werden und dieser Vorsatz wurde dann vergangenen Samstag eindrucksvoll vor einem zahlreich erschienen Publikum umgesetzt. Nach der Blamage im ersten Spiel gegen die Wanderers, wollten die Indians diesmal besser in den Spieltag starten und mit den Fans im Rücken gelang dies auch. Im ersten Spiel gingen die Indians schnell 7-0 in Führung, nützten dabei ein schwaches Inning vom Wiener Pitcher routiniert aus, mussten dann im Laufe des Spieles zusehen wie der Vorsprung langsam weniger wurde. Am Ende gewannen die Dornbirner dennoch 7-6. Im anschließenden zweiten Spiel ließ Indians Pitcher Rusty Thompson den Wienern keine Chance und gab im ganzen Spiel keinen einzigen Run ab. Die Indians hingegen gingen erneut früh in Führung und Mitte des Spiels sorgte ein Homerun von Chris Squires für die Vorentscheidung. So sicherten sich Dornbirns Baseballer mit 6:0 den zweiten Sieg, beendeten die Serie mit 3:1 und machten damit alles klar fürs Finale.

Das Finale, welches in einer best-of-7 Serie ausgespielt wird, beginnt am 30.9. mit zwei Spielen in Wien. Am 6.10. werden in Dornbirn zwei Spiele und sofern notwendig am 7.10. ein weiteres Spiel stattfinden.