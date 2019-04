Perfekt gestylt in die warme Jahreszeit

Bei Sport und Mode Lehninger in Rankweil sind die Frühlingstrends angekommen.

Was auf den Laufstegen von Mailand bis New York angesagt ist, holt Beate Lehninger nach Rankweil. Mit ihrem feinen Gespür für Mode, weiß sie, welche Trendteile bei ihren Kundinnen ankommen. In ihrem Modegeschäft im Vinomnacenter ist der Modefrühling längst eingezogen und der ist heuer besonders farbenfroh. Die Gute-Laune-Teile kommen sowohl uni als auch bunt gemustert daher – ob gestreift oder geblümt, angesagt ist, was gefällt.

Leinen als Trendmaterial

Feine Materialien und lockere Schnitte sorgen neben einer guten Optik für modische Wohlfühlmomente. „Leinen ist heuer ein großes Thema sowohl bei Blazern, Hosen, Röcken und Kleidern als auch bei Blusen oder Shirts“, weiß Beate Lehninger. Egal ob lässig, romantisch, sophisticated oder sexy – Trendteile aus Leinen dürfen im Sommer in keinem Kleiderschrank fehlen. Der fein gewebte, qualitativ hochwertige Stoff ist nicht nur besonders leicht, sondern auch hautfreundlich und temperaturausgleichend. Das macht ihn zum perfekten Stoff an warmen Tagen und zum Trend-Material 2019.

Alte Bekannte

Wiederentdeckt wurde ein lange verpönter Klassiker der Sommermode: Bermudas sind wieder da! War einst das Motto „je kürzer desto besser“, sind jetzt auch längere Modelle salonfähig. „Ob am Fahrrad, auf dem Golfplatz oder beim Shoppingtrip bei 30 Grad Hitze – der Sommer ist wie gemacht für Bermuda-Shorts“, ist sich Beate Lehninger sicher. Auch die hautengen Verwandten, die Radlerhosen feiern ein Revival. Elegant kombiniert zum Blazer oder sportlich zu Chunky Sneaker und Kapuzen-Pulli. Apropos Sneaker: Beim Anblick der Streetstyle-Looks der großen Modewochen wird klar, dass der gemeine Sportschuh sich zu einem der It-Pieces der Modewelt etabliert hat. Darüber hinaus sorgt er für den bequemsten Schuhsommer aller Zeiten. „Je leichter, umso lieber heißt die Devise – wir möchten auf Wolke Sieben in den Sommer schweben“, so Lehninger.

