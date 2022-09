Es ist der schönste Tag im Leben: Ihre Hochzeit. Wünschen Sie sich dafür eine atemberaubende Location, ein exklusives Ambiente und eine kompetente Beratung?

Erleben Sie wie aus der Vorstellung Ihrer Traumhochzeit Wirklichkeit wird und kommen Sie am Sonntag, dem 18. September 2022, von 10 bis 16 Uhr zu „Perfect Day – Hohenemser Hochzeitstage“ im Palast.

Bei einer Pferdekutschenfahrt durch die Hohenemser Innenstadt bekommen Sie einen Vorgeschmack auf Ihren eigenen Auftritt am Tag der Tage. Nutzen Sie auch die Möglichkeit den Löwensaal zu besichtigen, der für sich allein schon zu den schönsten Hochzeitslocations des Landes gehört. Legen Sie Ihre Hochzeit in die Hände von Hohenems, der Hochzeitsstadt Nummer eins in Vorarlberg.