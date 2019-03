„Perfect Day“ – Hohenemser Hochzeitstage im Palast

Es ist der schönste Tag im Leben: Ihre Hochzeit. Wünschen Sie sich dafür eine atemberaubende Location, ein exklusives Ambiente und eine rundum professionelle Beratung?

Lassen Sie sich bei den Hohenemser Hochzeitstagen „Perfect Day“ überzeugen. Die Hochzeitsausstellung findet am Freitag, dem 29. (16 – 20 Uhr), und Samstag, dem 30. März 2019 (10 – 16 Uhr), im Palast Hohenems statt und verspricht Exklusivität pur. Elegant, prachtvoll und besonders. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.

Über 35 Aussteller präsentieren sich im einzigartigen Ambiente des Palastes.

• ANNA WAIBELschmuck

• Aurore & George Hutmacherinnenwerkstatt – Kopfbedeckungen aller Art

• Fotografin Claudia Kadur- Wedding-photographer, Hochzeitsfotografin

• Coiffeur Petra Ölz – Hochzeitsfrisuren

• CREATIVES MIT HERZ – Kalligraphie schreiben mit Feder und Tusche

• Decostyle Hochzeitsservice – Planung – Floristik – Mobilar – Dekoration

• Dokimo Boutique für Baby- und Kindermode – Festliches für Babys und Kinder

• Ecke 33 freistiel – Blumen, Pflanzen & Wohnaccessoires – Florale Hochzeitsgestaltung

• Eisdiele Kolibri – Hausgemachte Eiskreationen

• Filip Zlatkovic – Mode nach Maß – Maßanzüge – Maßbekleidung – reisender Schneider (Travelling Tailor)

• Häfele Michael Gastronomie & Events

• Happy Dance – Tanzschule

• Hapymio – Partymobil mit Fotobox

• Hotel Café Lorenz/Konditorei-Bäckerei – Hochzeitstorten, Petit-fours, Hochzeitsgebäck

• KARIN Glatthaar – Beauty & Kosmetik – Hochzeits Make up und Trends

• Bernhard Klien Grafik & Design – Gestaltung individueller Hochzeitsdrucksorten

• Ländle Wedding – Hochzeitsplanung, Hochzeitsinspiration

• Michelle Kreil Design – Hochzeitspapeterie

• MO Catering & Events

• Modehaus Mayer, Götzis – Damen und Herrenmode

• moser media – colorful storytelling

• Bibi Rhomberg – Pro Make-up Artist/Stylist – Beauty Inside Out – Hochzeit Styling, Airbrush Make-up, Event Styling, Beauty Coaching, Personal Shopping

• Renates Torten Design – individuelles Tortendesign

• Rundum heiraten im Palast Hohenems – Ihre Traum Location für Standesamtliche Hochzeiten, Agapen oder die Feier danach

• Schlosskaffee Hohenems – Fenkart Schokoladen Schlosskaffee Schokoladengenuss – Hochzeitstorten – Süße Gastgeschenke – Süße Tischkarten

• Seidl Catering

• Si Brautmode – Brautkleider, Abendmode, Accessoires und mehr

• Studio twenty-minutes by Harry Unverdorben – EMA Fitnesstraining

• Ulrika’s Manufaktur – Gastgeschenke, kulinarische Feinheiten, Geschenksideen

• Ulrike Müller – freie Traurednerin – Eure Geschichte – meine Worte

• Weirather Hohenems Uhren & Schmuck – Ehe- und Verlobungsringe

• Zeughaus Spirituosen ∙ Degustationen Events – Spirituosen, mobile Bar, Cocktails