„Perfect Day“: Das waren Vorarlbergs edelste Hochzeitstage!

Ein grandioses Wochenende für die zweite Auflage der Hohenemser Hochzeitstage.

Sie begeisterten rundum in einer märchenhaften Kulisse, in der strahlende Hollywoodfilme hätten gedreht werden können – das erlebten die zahlreichen, staunenden Besucher am vergangenen Samstag und Sonntag im Hohenemser Palast!