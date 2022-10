Perez startete in Singapur perfekt und holte sich den 2. Saisonsieg

Perez siegt in Singapur, Titelentscheidung vertagt

Die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ist vertagt. Der souveräne WM-Leader Max Verstappen musste sich am Sonntag beim Großen Preis von Singapur mit Rang sieben zufriedengeben, hat fünf Rennen vor Schluss aber weiter einen beruhigenden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot lieferte sich auf dem nassen Stadtkurs unter Flutlicht ein langes Duell um den Sieg, der schließlich an Verstappens Red-Bull-Kollegen Sergio Perez ging.

Rang drei ging an Leclercs Stall-Kompagnon Carlos Sainz, vor dem McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo. Der nächste Grand Prix ist für kommenden Sonntag im japanischen Suzuka angesetzt. Wegen des verspäteten Starts konnte das Rennen nicht im vorgesehen Zwei-Stunden-Rahmen beendet werden und endete nach 59 von ursprünglich 61 Runden.