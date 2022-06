Perez mit Bestzeit im ersten Baku-Training

Monaco-Sieger Sergio Perez hat seine gute Form mit nach Baku genommen und beim ersten Training der Formel 1 zum Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeit aufgestellt. Der Red-Bull-Pilot aus Mexiko fuhr am Freitag in 1:45,476 Minuten die schnellste Runde und blieb damit knapp vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,127 Sekunden). Weltmeister Max Verstappen wurde im zweiten Red Bull Dritter (+0,334), Carlos Sainz landete in seinem Ferrari auf dem vierten Platz (+0,536).

Damit stand erstmals in dieser Saison ein Red-Bull-Bolide im ersten Training an der Spitze. Fernando Alonso (Alpine) lag als Fünfter mehr als eine Sekunde zurück und damit knapp vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Am Nachmittag folgt die zweite Session auf dem extrem unruhigen wie schwierigen Stadtkurs. In der Weltmeisterschaft bahnt sich vor dem achten von 22 Saisonrennen ein Dreikampf an. Verstappen führt mit 125 Punkten knapp vor Leclerc (116) und Perez (110).

Erneut mit Problemen zu kämpfen hatte Haas-Pilot Mick Schumacher. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher musste seinen Boliden nach einem Wasserleck schon nach nicht einmal zehn Minuten am Streckenrand abstellen, der Rennstall ortete einen möglichen Fehler im Druckluft-System. Der 23-Jährige wartet nach 28 Rennen in der Königsklasse weiter auf seinen ersten Punktgewinn, zuletzt sorgte er mit mehreren Unfällen in Monaco, Saudi-Arabien, Miami oder Bahrain für Aufsehen.