Erster Startversuch in Spa wegen Regens abgebrochen

Anhaltend starker Regen hat am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix von Belgien für Verzögerungen gesorgt. Der Rennstart in Spa wurde vorerst um fast eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Nach zwei Runden hinter dem Safety Car wurde das Startprozedere abgebrochen, für die Piloten ging es zurück an die Box. "Es ist nicht so schlimm, aber okay", sagte Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Funk. Teamkollege Sergio Perez hatte sich zuvor bereits in die Streckenbegrenzung verabschiedet.

Verstappen sollte das erste Rennen nach der Sommerpause in Spa aus der Pole Position in Angriff nehmen - gefolgt von Überraschungsmann George Russell im Williams sowie Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton im Mercedes. "Ich kann überhaupt nichts sehen", berichtete Hamilton. Der viertplatzierte Daniel Ricciardo im McLaren bezeichnete die Rote Flagge als "richtige Entscheidung". Wann das Rennen in den belgischen Ardennen in Angriff genommen werden soll, war vorerst offen.

Perez kann nach einem Unfall auf dem Weg zur Startaufstellung nicht teilnehmen. Zwei Tage nach der Verkündung seiner Vertragsverlängerung bei Red Bull krachte der 31-Jährige in die Streckenbegrenzung. Der Mexikaner hatte rund 30 Minuten vor dem geplanten Rennstart um 15.00 Uhr auf der regennassen Piste die Kontrolle über sein Auto verloren und konnte den Einschlag mit dem rechten Vorderrad in Kurve sechs nicht mehr verhindern.

Der Schaden an der Vorderradaufhängung war zu groß, um bis zur ersten Formationsrunde hinter dem Safety Car behoben zu sein. Perez blieb an der Box. Red Bull bemühte sich aber, eine Starterlaubnis für den zweiten Versuch zu erhalten, blitzte damit vorerst aber beim Automobil-Weltverband FIA ab. Die Sportkommissäre wurden eingeschaltet. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bezeichnete die Bedingungen auf der Strecke im ORF als "grenzwertig".