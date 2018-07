Per Helikopter aus dem Gefängnis: Großfahndung in Frankreich

Nach der spektakulären Helikopter-Flucht aus einem französischen Gefängnis hat ein Großaufgebot der Polizei weiter nach dem geflohenen Häftling gesucht. Ein solcher Ausbruch sei nicht akzeptabel, sagte Premierminister Edouard Philippe am Montag im Radiosender RTL. "Das wirft viele Fragen auf."

Justizministerin Nicole Belloubet ordnete eine Inspektion an, um mögliche Fehler bei den Sicherheitsvorkehrungen im Gefängnis von Reau zu klären, das südöstlich von Paris liegt. Rund 2.900 Polizisten wurden für die Fahndung nach dem verurteilten Verbrecher Redoine Faid eingesetzt. “Die Ordnungskräfte sind vollständig mobilisiert, um zu versuchen, diese Person wiederzufinden”, sagte Regierungschef Philippe.

Der 46 Jahre alte Faid war am Sonntag aus dem Gefängnis entkommen. Drei bewaffnete Komplizen hatten einen Hubschrauber-Piloten in ihre Gewalt gebracht und waren in einem Hof der Einrichtung gelandet. Der Ausbruch dauerte nach Angaben der Behörden nur wenige Minuten, es wurde niemand verletzt.