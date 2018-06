Pensionssplitting wird weiter kaum genutzt

Das Pensionssplitting ist nach wie vor kein Renner: Wie eine Anfragebeantwortung von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an NEOS-Mandatar Gerald Loacker zeigt, verzeichnete die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zwischen 2010 und 2017 gerade einmal 850 Fälle. Für die NEOS ist das Modell eine "völlige Fehlkonstruktion", sie pochen auf ein automatisches Pensionssplitting.

Bei der PVA wurde das Pensionssplitting von 2010 bis 2017 insgesamt 850 Mal in Anspruch genommen. 55 Fälle gab es in Wien, 240 in Niederösterreich, elf im Burgenland, 107 in Oberösterreich, 111 in der Steiermark, 16 in Kärnten, 62 in Salzburg, 143 in Tirol und 105 in Vorarlberg.