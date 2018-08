Pensionskommission seit eineinhalb Jahren nicht konstituiert

Die gesetzlich vorgesehene, neue Pensionskommission ist seit eineinhalb Jahren nicht konstituiert und damit nicht handlungsfähig. Ein Vorsitzender wurde bisher noch nicht gefunden. Das dafür zuständige Sozialministerium erklärte auf Anfrage der APA, dass die Gespräche zur Findung eines Vorsitzenden laufen. Wenn diese abgeschlossen seien, werde sich die Kommission konstituieren.

So wie früher die Kommission hat nun Hartinger-Klein den Faktor auf Grundlage der Inflation von August des Vorjahres bis Juli des laufenden Jahres festzusetzen. Nach den bisherigen Inflationswerten ist eine Erhöhung der Pensionen um die zwei Prozent zu erwarten, den endgültigen Wert wird die Statistik Austria in zwei Wochen bekanntgeben. Sollte die Politik von dem errechneten Faktor abweichen wollen, müsste ein Gesetz dafür beschlossen werden – so wie das auch im Vorjahr für die soziale Staffelung geschehen ist.