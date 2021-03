Pensionskassen wollen für alle offen sein

Die heimischen Pensionskassen drängen weiterhin darauf, dass alle Beschäftigten die Chance bekommen, diesem betrieblichen Altersvorsorgesystem beizutreten. Weichenstellungen dafür sollte man jetzt vornehmen, auch wenn derzeit vieles durch die Coronapandemie überlagert sei, sagte Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky am Montag und erinnerte daran, dass die türkis-grüne Koalition dieses Ziel schon ins Regierungsprogramm aufgenommen habe.

Mit der Aufnahme des General-Pensionskassenvertrags als Ziel habe die Regierung gezeigt, dass sie den Ausbau der betrieblichen Vorsorge als wichtig ansehe. Die Vorbereitungen sollte man jetzt schon aufnehmen, denn es bedürfe ohnedies eines Vorlaufs. Mit der Regierung und den Parteien gebe es seit eineinhalb, zwei Jahren Gespräche über eine solche Regelung, die allen Arbeitnehmern die Möglichkeit einer Zusatzpension bieten soll. Derzeit ist erst rund ein Viertel der Unselbstständigen in diesem System, rund eine Million Menschen. Zwölf Prozent von ihnen erhalten schon eine Zusatzpension, die beträgt im Schnitt 480 Euro 14 mal im Jahr.

Das staatliche Pensionssystem werde nach der Coronakrise in doppelter Hinsicht noch stärker unter Druck stehen, so Zakostelsky - erstens weiter in demografischer Hinsicht, weil eine immer höhere Zahl von Pensionen durch die damit nicht Schritt haltenden Beschäftigtenzahlen finanziert werden muss, und zweitens wegen der budgetären Situation. Auf Strukturreformen bei den Pensionen anstelle von Steuererhöhungen habe schon voriges Jahr der jetzige Arbeitsminister Martin Kocher als damaliger Fiskalratspräsident verwiesen.