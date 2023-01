Pensionskassen-Veranlagungsertrag bei minus 9,67 Prozent

Die heimischen Pensionskassen haben im Vorjahr wegen der Verwerfungen auf den Finanzmärkten einen negativen Veranlagungsertrag von minus 9,67 Prozent verzeichnet. Langfristig über 32 Jahre wurde eine positive Performance von durchschnittlich plus 4,9 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, betont der Fachverband Pensions- und Vorsorgekassen. Bei einem Gutteil der Pensionisten werde es heuer durchaus zu Kürzungen kommen, so Verbandsobmann Andreas Zakostelsky.

Das Ausmaß der Pensionskürzungen hänge einerseits von der Art der Veranlagung - ob dynamisch oder konservativ - ab und auch von der Höhe der Schwankungsrückstellung. Die Streuung zwischen den einzelnen Veranlagungen sei aktuell besonders stark. Genaue Zahlen gebe es im März. Schwankungsrückstellungen werden laut Verband gebildet, damit sich die Kapitalmarktschwankungen nicht unmittelbar auf die Pensionshöhe auswirken. Sie sind demnach mit dem Reservekanister eines Autos vergleichbar, der in Jahren mit hohen Erträgen aufgefüllt wird, um später in Jahren mit geringeren Erträgen eine Reserve zu haben.

Im vergangenen Jahr habe es multiple Krisen gegeben, die sich auch auf den Finanzmärkten niederschlugen. So sank etwa der Aktienindex MSCI World um 20,8 Prozent, der Wiener ATX um 19 Prozent und der deutsche DAX um 12,35 Prozent. Auch am Anleihenmarkt ging es nach unten, der Wert von österreichischen Staatsanleihen sank um 21,3 Prozent jener von deutschen um 17,8 Prozent. Die Verwerfungen auf den Kapitalmärkten hätten sich auch auf die Pensionskassen ausgewirkt, die ein im Rahmen des möglichen gelegenes Ergebnis erzielt hätten, so Zakostelsky. Im langfristigen Vergleich seit 1991 sei die Jahres-Performance bei plus 4,9 Prozent gelegen, die 10-Jahres-Performance bei 3,26 Prozent. Die Pensionskassen lägen nach wie vor vor vergleichbaren Anlageformen, das System sei nachhaltig leistungsfähig und stabil.