Pensionskassen mit negativer Performance

Die österreichischen Pensionskassen haben zum Ende des dritten Quartals einen negativen Veranlagungsertrag erzielt.

Die Performance lag durchschnittlich bei minus 0,91 Prozent, teilte der Fachverband der Pensionskassen mit. Der Veranlagungsertrag sei damit deutlich besser als beispielsweise die Kapitalmarktentwicklung bei ­Europäischen Staatsanleihen mit minus 1,4 Prozent gewesen. „Allerdings sind die ersten Vorzeichen im 4. Quartal nochmals sehr herausfordernd“, so der Fachverband. Die österreichischen Pensionskassen betreiben ein aktives Veranlagungsmanagement, sie hätten weiter umgeschichtet und beispielsweise in nordamerikanische Aktien investiert, die sich sehr positiv entwickeln. Wesentlich für die Höhe der Betriebspensionen sei aber immer die langfristige Performance: „Zum Aufbau einer Betriebspension über Jahrzehnte zählen ausschließlich die langfristigen Erträge“, betont Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky. „Das langjährige durchschnittliche Jahresergebnis der Pensionskassen über 27 Jahre liegt bei plus 5,55 Prozent pro Jahr, der durchschnittliche Erfolg der letzten fünf Jahre – erwirtschaftet in der Niedrigzinsphase – betrage plus 5,13 Prozent pro Jahr.“