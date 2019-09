Bluttat im Bezirk Neunkirchen - Pensionistin getötet

Bei einer Bluttat im Bezirk Neunkirchen ist am Montagabend eine Pensionistin getötet worden. Diesbezügliche Berichte des "Kurier" und "Oe24" online wurden seitens der Polizei bestätigt. Unklar war zunächst, ob es sich um einen missglückten Einbruch oder um eine "Home Invasion" handelte.

Laut Exekutive wurde die Polizeiinspektion Grimmenstein um 20.40 Uhr informiert, dass in einem Einfamilienhaus im Bezirk Neunkirchen eingebrochen worden sei. Die Polizisten fuhren zum Tatort und sahen durch ein offenes Fenster in dem Haus eine verletzte Frau auf dem Boden liegen. Sie drangen in das Gebäude ein und versuchten, die Verletzte zu reanimieren, das blieb aber ohne Erfolg. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Täter in das Haus eingebrochen haben dürfte und dabei von der 85-jährigen Besitzerin überrascht wurde. In weiterer Folge soll er stumpfe Gewalt gegen die Pensionistin ausgeübt haben, was letztlich tödlich endete.