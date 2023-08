Pensionist bei Graz im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt

Ein 80-jähriger Steirer ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden. Die Männer mit ausländischem Akzent waren auf das Bargeld des Seniors aus und attackierten ihn auch mit Schlägen, ehe sie ihn fesselten. Letztlich flüchteten die Angreifer mit geringer Beute, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

Der Senior war am Mittwoch gegen 1.30 Uhr beim nächtlichen Toilettengang in seinem eigenen Haus, in dem er allein lebt, von den maskierten Tätern abgepasst worden. Wie sie in das Haus kamen, ist laut Polizei noch unklar. Die Unbekannten warteten vor dem WC auf den Pensionisten und schlugen auf ihn ein, sobald er aus herausgekommen war. Dann zerrten sie ihn ins Schlafzimmer, warfen ihn auf das Bett und fesselten sowohl Hände als auch Füße. Zudem deckten sie den Kopf ihres Opfers zu.

Anschließend forderten sie in gebrochenem Deutsch Bargeld. Er führte sie daraufhin zu einem geringen Betrag an Bargeld, doch damit waren die Kriminellen offenbar nicht zufrieden. Daher wickelten sie den 80-Jährigen in eine Decke und trugen ihn in ein anderes Zimmer. Dort forderten sie nochmals Bargeld, aber der Steirer sagte, er habe nicht mehr. Schließlich ließen sie den Mann gefesselt und leicht verletzt zurück und versperrten das Zimmer.

Während sich die Räuber davonmachten, konnte sich der Senior von seinen Fesseln befreien. Da er eingesperrt war und das Fenster in etwa drei Metern Höhe war, knüpfte er mehrere Krawatten im Zimmer zusammen und seilte sich aus dem Fenster hinaus ab. Dann rannte er zu Nachbarn, die schließlich die Polizei verständigten, sagte Polizeisprecher Markus Lamb zur APA.

Nach Angaben des Opfers hatten die vier Männer einen dunklen Gesichtsteint und sind 1,75 bis 1,85 Meter groß. Einer sei etwas größer und korpulenter, ein anderer trug eine Brille mit dunklem Rahmen. Alle vier hatten ihr Gesicht mit einem Tuch bis über die Nase verdeckt. Sie trugen dunkle Kleidung und waren offenbar unbewaffnet. Die Raubermittler des Landeskriminalamts Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Telefonnummer 059133/60-3333 erbeten.