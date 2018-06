Pensionist (78) wollte Opferstock ausrauben: Haft- statt Geldstrafe

Berufungsrichter am Landesgericht ersetzten bezirksgerichtliche Geldstrafe für vorbestraften Dieb durch zweimonatige Haftstrafe.

Wilfried Siegele, der Leiter der Staatsanwaltschaft Feldkirch, hat sich damit in der Berufungsverhandlung mit Erfolg dafür ausgesprochen, die erstinstanzliche Geldstrafe in eine Haftstrafe umzuwandeln. In zweiter Instanz wäre am Mittwoch die Freiheitsstrafe noch höher ausgefallen, wenn die drei Berufungsrichter nicht auf ein nach der bezirksgerichtlichen Verhandlung ergangenes anderes Urteil Rücksicht nehmen hätten müssen. Im Jänner fasste der Österreicher nämlich in Liechtenstein eine Haftstrafe von fünf Monaten wegen eines am 2. August 2017 in Liechtenstein verübten versuchten schweren Diebstahls aus.