Pelosi will umstrittenes Video aus Sozialen Medien verbannen

Es waren die Bilder des Abends: Die Frontfrau der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, zerreißt nach der Ansprache von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation ihre Kopie des Redemanuskripts. Trump nutzte die Bilder der dramatischen Szene am vergangenen Dienstag für ein Video, das er am Donnerstag auf Twitter postete.

Mehrfach ist Pelosi darin zu sehen, wie sie die Blätter zerreißt - etwa nach besonders emotionsgeladenen Momenten im US-Kongress wie der Würdigung eines afroamerikanischen Militärpiloten, der Vergabe eines Schulstipendiums an ein junges Mädchen und der Wiedervereinigung der Familie eines Soldaten. Überschrieben ist das Video mit den Worten: "Starke amerikanische Geschichten, die von Nancy Pelosi in Stücke gerissen wurden."

Facebook-Sprecher Andy Stone konterte: "Sorry, aber weisen Sie gerade daraufhin, dass der Präsident diese Aussagen nicht getroffen und die Sprecherin die Rede nicht zerrissen hat?" Nach Angaben der "New York Times" weigern sich Twitter und Facebook, das Video zu entfernen.

Pelosi ist Trump ein besonderer Dorn im Auge. Sie war auch schon Opfer von manipulierten Videos in sozialen Netzwerken. So wurde über Twitter und Facebook ein Video verbreitet, in dem Pelosi zu lallen schien. Dieser Effekt wurde durch eine nachträgliche Manipulation der Abspielgeschwindigkeit mit einer Videobearbeitungssoftware erzielt. Twitter kündigte am Dienstag an, solche manipulierten Beiträge künftig kennzeichnen bzw. in einigen Fällen auch entfernen zu wollen.