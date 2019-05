Pellegrini: Kurz überschreitet Kompetenzen bei AKW Mochovce

Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) überschreite mit seinen jüngsten Äußerungen zum slowakischen Atomkraftwerk Mochovce seine Kompetenzen, erklärte der slowakische Premierminister Peter Pellegrini am Montag. Die Aktivitäten von Kurz verfolge er mit "Beunruhigung", auch wenn "wir es gewöhnt sind, dass Österreich Atomkraftwerken in allen Nachbarländern einen Heiligen Krieg erklärt hat".

Auch gegen Atomkraftwerke in Tschechien und Ungarn kämpfe Österreich intensiv an, sagte Pellegrini. Äußerungen darüber, alles zu tun, um den Fertigbau von Mochovce zu verhindern, halte er allerdings schon für “etwas, womit Kanzler Kurz seine Kompetenzen überschreitet und versucht, in die Souveränität und Entscheidungsgewalt der Slowakischen Republik einzugreifen”, betonte der Sozialdemokrat.