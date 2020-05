Peinlicher Fehler: MPreis machte "Fohrenbräu" aus Brauerei Fohrenburg

In einem aktuellen Prospekt für Vorarlberg unterlief der Supermarktkette MPreis ein Fehler. Kurzerhand wurde aus "Fohrenburger" "Fohrenbräu".

Bierbrauen hat in Vorarlberg eine lange Tradition. Im Laufe der Zeit hat zwar die Anzahl der heimischen Brauereien abgenommen, nicht aber die Liebe der Vorarlberger zum Bier. Manch einer schwört ein Leben lang einer Brauerei die Treue, beim Bier hört der Spaß auf. Kein Wunder also, dass es sofort auffällt, wenn der Name einer Brauerei falsch geschrieben oder genannt wird.

So passiert in einem aktuellen Werbeprospekt der Supermarktkette MPreis. Aus dem Bier der traditionsreichen Brauerei Fohrenburg wurde statt "Fohrenburger" in der Werbung "Fohrenbräu". Das mag wohl für manchen Fohren-Fan schon fast an Majestätsbeleidigung grenzen.

"Tut uns sehr leid"

Ja, der Fehler sei bereits entdeckt worden, so die telefonische Auskunft einer Mitarbeiterin des MPreis Servicecenters. "Es tut uns sehr leid", heißt es vonseiten des Tiroler Unternehmens mit Sitz in Völs. Man lasse die Prospekte drucken und genau hier sei in diesem Fall leider ein Fehler passiert. An der Entstehung eines Prospektes seien immer sehr viele Leute beteiligt und man arbeite unter Druck. Eine Tiroler Agentur drucke die Prospekte. So etwas könne leider immer wieder einmal passieren.

Wie genau es zu dem Fehler kam ist übrigens nicht bekannt, wahrscheinlich wäre allerdings, dass die gemeinsame Nennung mit Mohrenbräu und die Unkenntnis über die Vorarlberger Brauerei-Landschaft der Tiroler Agentur dazu führte, dass "Fohrenbräu" entstand.