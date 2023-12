"Peinlich": Legenden gehen mit ManUnited hart ins Gericht

Die ehemaligen Manchester-United-Größen Paul Scholes und Gary Neville haben sich nach der jüngsten Premier-League-Niederlage enttäuscht über den Zustand ihres Ex-Clubs gezeigt. "Es wird langsam peinlich. Kreativität ist das große Problem", sagte der ehemalige Mittelfeld-Star Scholes nach dem 0:2 der "Red Devils" am Samstag gegen West Ham. "Wir sehen eine unbeständige Truppe. Inkonsequenz ist eine wirklich schlechte Eigenschaft, in allen Bereichen des Lebens", meinte Neville.

Für United war es am Samstag die 13. Niederlage in allen Saison-Wettbewerben bis dato - mehr gab es zu Weihnachten zuletzt 1930, als man am Ende aus der obersten Spielklasse abstieg. In der Premier League hat der aktuelle Liga-Achte in 18 Spielen nur 18 Tore erzielt, nur der Tabellenletzte Sheffield United hat noch weniger zu Buche stehen.