Pedersen gewinnt 13. Tour-Etappe - Vingegaard weiter in Gelb

Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat die 13. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der Däne holte sich am Freitag nach 192,6 Kilometern von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Etienne den Sieg im Sprint einer Ausreißergruppe vor dem Briten Fred Wright und Hugo Houle aus Kanada. Das Gelbe Trikot trägt weiterhin der Däne Jonas Vingegaard mit 2:22 Minuten Vorsprung vor dem slowenischen Titelverteidiger Tadej Pogacar und 2:26 vor dem walisischen Ex-Toursieger Geraint Thomas.

Nach dem Start in Bourg d'Oisans am Fuße des Anstiegs zur Alpe d'Huez versuchten es zahlreiche Fahrer mit einem Ausreißversuch. Letztlich entstand eine siebenköpfige Spitzengruppe. Unter den Sprinter-Teams herrschte keine Einigkeit in der Nachführarbeit, sodass sich die Ausreißer ins Ziel retteten und Pedersen triumphierte.