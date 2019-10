Pecik und Schweizer Investor kaufen 10,13 Prozent der s Immo

Der österreichische Investor Ronny Pecik und der Schweizer Investor Norbert Ketterer haben den Erwerb von 10,13 Prozent der Aktien der börsennotierten s Immo AG gemeldet. Dies wurde Freitagabend von der s Immo mitgeteilt. Freitagnachmittag hatte bereits die "Presse" online davon berichtet.

Laut der Meldung von Freitagabend habe die von Pecik und Ketterer kontrollierte Hamamelis Gmbh & Co KG als Käuferin am Freitag eine Vereinbarung über den Erwerb von rund 9,93 Prozent des Grundkapitals der s Immo abgeschlossen. Das Closingdatum ist spätestens für den 29. November 2019 in Aussicht gestellt. Für die ebenfalls von Pecik und Ketterer kontrollierte Etamin GmbH & Co KG wurde ein weiterer, direkter Stimmrechtsanteil von 0,20 Prozent an der s Immo gemeldet. Die Etamin-Gesellschaft ist die einzige Kommanditistin der Hamamelis.