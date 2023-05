Pazifische Insel-Bewohner feierten Krönung mit großem Fest

Nicht nur zehntausende Briten haben am Samstag die Krönung des britischen Königs Charles III. gefeiert - auch auf einer entlegenen Insel im Südpazifik erklangen Gesänge, als sich hunderte Bewohner zu einem großen Fest zu Ehren des Monarchen versammelten. Die Vulkaninsel Tanna im Süden des Pazifikstaates Vanuatu ist die Wiege der Prinz-Philip-Bewegung, deren Anhänger den vor zwei Jahren verstorbenen Vater von Charles III. als örtliche Gottheit verehren.

Und so sangen und tanzten am Samstag hunderte Männer, Frauen und Kinder in Baströcken, um die Krönung zu feiern. Britische Diplomaten überreichten den Insulanern ein gerahmtes Porträt von Charles III. als Symbol des gegenseitigen Respekts. Das Foto wird sich künftig einreihen in eine ganze Sammlung von inzwischen leicht vergilbten Fotos von Prinz Philip, die zu den wertvollsten Besitztümern der Prinz-Philip-Bewegung gehören.