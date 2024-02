Paul McCartney würdigt Buddy Holly zum 65. Todestag

Paul McCartney hat zum 65. Todestag des US-Musikers Buddy Holly dessen Einfluss auf die Entwicklung der Beatles betont. "Buddy Holly war für uns aus einer Reihe von Gründen erstaunlich", zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den 81 Jahre alten Ex-Beatle aus im Voraus verbreiteten Auszügen einer BBC-Radiodokumentation, die am Samstag ausgestrahlt werden sollte.

Holly starb am 3. Februar 1959 (The Day The Music Died) im US-Bundesstaat Iowa im Alter von nur 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Ebenfalls an Bord waren die Musiker Ritchie Valens und The Big Bopper. Alle Insassen kamen ums Leben.