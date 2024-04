Pattstellung im Abstiegsrennen, aber Lustenau hofft weiter

Nicht verloren, aber den Rückstand nicht verringert: Austria Lustenau fehlen auch nach dem Abschluss der Hinrunde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga sechs Punkte auf das "rettende Ufer". Wie die Vorarlberger beim 1:1 beim WAC sammelte auch der Vorletzte Blau-Weiß Linz in Altach dank eines 2:2 einen wichtigen Zähler. "Es werden immer weniger Spiele, aber die Möglichkeit, den Rückstand aufzuholen, ist nach wie vor gegeben", sagte Lustenau-Trainer Andreas Heraf.

Dafür bedarf es rasch Siege, am besten gleich am Dienstag im "Rückspiel" gegen den WAC in Bregenz. Dort steht auch noch ein direktes Duell mit BW Linz, das bei Punktegleichheit aufgrund der Abrundung nach dem Grunddurchgang vorgereiht werden würde, in der vorletzten Runde an. "Das direkte Duell müssen wir gewinnen, das ist die Voraussetzung. Dann fehlen drei Punkte, das klingt mathematisch nicht so schlimm, aber wir müssen irgendwann gewinnen", verlautete Heraf im Sky-Interview. Tatsächlich gelangen in 27 Runden erst zwei Siege. Beide wurden unter der Führung von Heraf eingefahren. Zuletzt gab es fünfmal keine drei Punkte.