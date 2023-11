Patrozinium & 50 Jahre Kirchenchor St. Konrad

Mit schwungvoller Musik des Kirchenchors St. Konrad und Band wurde am vergangenen Sonntag das Patrozinium und das 50-Jahr-Jubiläum des Chors bei einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad gefeiert.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes präsentierten Bruno Kopf und Herwig Peter einen spannenden Rückblick auf die Jubiläumsfeierlichkeiten. Den Auftakt bildete die Patroziniumsmesse im Jahr 2022 mit Bischof Benno Elbs. Über viele Besucher konnte sich die Pfarre dann auch beim bunten Abend und bei der „Langen Nacht der Kirche“ freuen. Besonderen Anklang fand die Möglichkeit zur Besichtigung der Unterkirche in Anwesenheit der Künstlerin Heilgard Bertel. Dank der großzügigen Spende einer Sponsorin konnte die Unterkirche umfassend saniert werden.

Bei der anschließenden Agape im Pfarrheim wurden die Pfarrmitglieder und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten des Pfarrhockteams verwöhnt. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich auch der Chor noch persönlich mit einem selbstgedichteten „Ständle“ bei seiner langjährigen Obfrau Christa, die diese Tätigkeit nun an ein neues Team übergab. Von nun an werden Maria Mathis, Martin Hämmerle und Wolfgang Jaud die Geschicke gemeinsam leiten. Es war ein würdiger und fröhlicher Abschluss eines gelungenen Jubiläumsjahres und die Anwesenden genossen den Ausklang bei Speis und Trank in geselliger Runde.