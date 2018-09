Patrick Konrad klettert um Top-Ten-Platz im WM-Straßenrennen

Ein Quintett für Patrick Konrad. Der 26-jährige Niederösterreicher ist im Elite-Straßenrennen der Rad-WM in Tirol am Sonntag (09.40 Uhr) der ÖRV-Kapitän. Er soll im Konzert der Topstars den erhofften Top-Ten-Platz einfahren. Fans dürfen sich auf der 258,5-km-Strecke auf ein Feuerwerk der Kletter-Spezialisten freuen, im Finish entscheidet auf der Höttinger Höll ein explosiver Antritt.

Nicht vergessen darf man den slowakischen Klassiker-Spezialisten Peter Sagan, der mit einem vierten Titel in Serie zum alleinigen Rekord-Champion avancieren würde, und den belgischen Olympiasieger Greg van Avermaet. Die Italiener sind mit Gianni Moscon und Vincenzo Nibali nur Außenseiter. “Diesmal kann ein Spezialist für die großen Rundfahrten gewinnen. Aber dafür müssen die Teams der Bergfahrer das Rennen in den Anstiegen so schwer machen, dass Sagan und Co. nicht mehr mitkommen”, sagte der Niederösterreicher Mühlberger.