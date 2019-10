Patricia Pfanner ins U 17 Nationalteam einberufen

U 17 Frauen Nationalteam bei UEFA Miniturnier

Das österreichische U-17 Frauen Nationalteam bereitet sich ab dem 16. Oktober für die 1. Qualifikationsrunde zur Frauen U17-EM dem UEFA Miniturnier in der Slowakei in Lindabrunn vor. Einberufen dazu auch Patricia Pfanner vom FFC fairvesta Vorderland, inzwischen die Kapitänin des U17 Teams.

Spiele:

Slowakei vs Österreich – So. 20.Oktober 2019, 17.00 Uhr, Senec

Österreich vs Estland – Mi. 23. Oktober 2019, 12.00 Uhr, Senec

Österreich vs Finnland – Fr. 26. Oktober 2019, 14:00 Uhr, Dunajska Luzna