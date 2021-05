Tragischer Behandlungsfehler im Spital in Freistadt

Tragischer Behandlungsfehler im Spital in Freistadt

Patienten in OÖ das falsche Bein amputiert

Am Klinikum Freistadt ist einem 82-jährigen Patienten das falsche Bein amputiert worden. Darüber informierten die Oö. Gesundheitsholding und der Ärztliche Direktor des Spitals, Norbert Fritsch, am Donnerstagnachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Dem Mann hätte eigentlich das linke Bein abgenommen werden sollen. Vor der Operation am Dienstag sei aber das falsche Bein markiert worden, erklärt das Spital den "tragischen Behandlungsfehler". Am Donnerstag sei die fatale Verwechslung beim Verbandwechsel entdeckt worden. Dem Patienten muss nun das zweite Bein ebenfalls amputiert werden.

Die Gesundheitsholding hat umfassende Aufklärung angekündigt und will eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln.