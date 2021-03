Patentanmeldungen aus Österreich weiter auf hohem Niveau

Die Zahl der Patentanmeldungen österreichischer Unternehmen beim Europäischen Patentamt (EPA) ist 2020 leicht gesunken, lag aber trotz Pandemie über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre (2.232 Anmeldungen 2016-2020). Konkret gingen im Vorjahr 2.303 Anmeldungen aus Österreich beim EPA ein, um 1,8 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, gab das Patentamt bekannt. Gemessen an der Bevölkerungszahl bleibt Österreich mit 260 Patenten pro Million Einwohner global auf Rang sieben.

In Summe wurden im Vorjahr 180.250 Patentanmeldungen beim EPA in München eingereicht, das lag nur geringfügig (minus 0,7 Prozent) unter der Rekordmarke von 2019. Laut EPA-Präsident Antonio Campinos zeigen diese Zahlen "noch kein vollständiges Bild der langfristigen Auswirkungen der Pandemie. Ich bin überzeugt, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar wird", wird er am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Starke Zuwächse wurden in den Technologiefeldern "Arzneimittel" (plus 10,2 Prozent gegenüber 2019) und "Biotechnologie" (plus 6,3 Prozent) verzeichnet. Die meisten Anmeldungen gab es im Bereich "Medizintechnik" (14.295 Anmeldungen, plus 2,6 Prozent), gefolgt von "Digitaler Kommunikation" (plus ein Prozent) und "Computertechnik" (plus 1,9 Prozent). Rückgänge gab es dagegen vor allem im Transport-Segment (minus 5,5 Prozent) und der Messtechnik (minus 5,2 Prozent).