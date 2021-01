Passionsspiele Oberammergau bereiten sich für 2022 vor

Die Pest tobte im Land, als die Oberammergauer ihr Gelübde leisteten: Alle zehn Jahre wollten sie die Passion aufführen, wenn niemand mehr stirbt. Fast 400 Jahre später scheiterte die Aufführung an der Corona-Pandemie: Kurz vor der Premiere im Mai vergangenen Jahres kam die Absage.

Spielleiter Christian Stückl verschob das Laienspiel vorsorglich gleich um zwei Jahre, auf 2022. Nun rollen die Vorbereitungen langsam wieder an. Der Kartenvorverkauf läuft seit Oktober. Die Hälfte der Ticketbesitzer hatte von 2020 auf 2022 umgebucht, insgesamt sind schon jetzt rund 60 Prozent der Karten weg.

Stückl, der die Passion zum vierten Mal inszeniert, wird nicht völlig neu beginnen. "Jeder, der das will, behält seine Rolle. Ich schätze, dass 95 Prozent der Leute die Rolle auch übernehmen", sagt er kurz nach der Absage im März 2020.

Der nächste Meilenstein für den Neustart: Der Haar- und Barterlass am Aschermittwoch. Dann dürfen sich die Mitspieler der Tradition folgend Haare und Bart nicht mehr schneiden lassen. Vor einem Jahr sah man auf den Straßen des Ortes schon dichte Bärte und wallende Mähnen. Doch nach der Absage der Passion hatten die meisten zu Rasiermesser und Schere gegriffen. Mancher fängt trotzdem nicht bei ganz kurz an - sondern hat angesichts des Lockdowns schon eine "Corona-Frisur".

Fast 2.500 Oberammergauer - etwa die Hälfte aller Einwohner - wollen mitwirken. Jeder, der in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist oder seit 20 Jahren dort lebt, hat ein Spielrecht. Der Spielleiter muss sehen, wie er alle unterbringt.

Hunderte Einwohner, mal als Volk Israel in alttestamentarischen Szenen, mal als Einwohner Jerusalems, bilden eine machtvolle Größe auf der 40 Meter breiten Bühne. Derzeit kaum denkbar: "Eine Massenszene mit knapp 1.000 Mitwirkenden auf der Bühne kann man sich Stand heute nicht vorstellen, aber vielleicht sieht die Welt in zwölf Monaten ja wieder anders aus", sagt Frederik Mayet, der zum zweiten Mal den Jesus geben wird und zudem Sprecher der Passionsspiele Laienspiele ist. Trotzdem: "Ich bin sehr optimistisch, dass wir 2022 wieder zu einer weitgehenden Normalität zurückgekehrt sind."

Die Auszeit hat Abstand gebracht. "Zurzeit denke ich nicht viel an die Passion, nur wenn meine 81-jährige Mutter mal wieder die Passionsmusik einlegt und begeistert mitsingt", sagt Andrea Hecht, die im nächsten Jahr die Maria geben wird.

Mehrfach in der fast 400-jährigen Geschichte wurde das Spiel verschoben, just vor hundert Jahren, auch damals um zwei Jahre: Wegen der Folgen des Ersten Weltkriegs wurde statt 1920 erst 1922 gespielt.

"Nach zwei Jahren muss man wieder von vorne anfangen zu Proben. Wir müssen in Oktober 2021 nochmal die ganze Maschinerie hochfahren", sagt Spielleiter Stückl. Dann sollen die Arbeit in den Werkstätten und die Chor-Proben neu beginnen. Ab Jänner 2022 will Stückl die Darsteller zu Proben auf die Passionsbühne holen.