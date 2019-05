Passionsspiele Erl begeistern mit Körperpräsenz

Die Premiere der 2019er-Passion, die wie schon 2013 auf dem Text von Felix Mitterer basiert, hat am Sonntag im ausverkauften Passionsspielhaus in Erl für Begeisterung gesorgt. Besonders die Ensembleleistung der über 500 Akteure, die allesamt aus Erl stammen, wusste unter der abermaligen Regie von Markus Plattner zu beeindrucken.

Allein schon die bloße Anzahl an Menschen auf der Bühne wirkt in der Anfangsszene, dem Einzug von Jesus in Jerusalem, durch die schiere Körperlichkeit schlicht überwältigend. Der Regisseur Plattner versteht es zudem aber auch noch die Menschen richtig zu platzieren und zu inszenieren. Sie gleichen, auf dem Boden liegend, einer Landschaft. Der Einzelne geht dabei in der Masse auf.